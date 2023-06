Ieri sera in occasione di Cagliari-Bari si è assistito ad un lancio di fumogeni tra le due tifoserie. In queste ore è arrivata la sanzione del Giudice Sportivo: 10.000 euro di multa al Cagliari “per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato tre fumogeni verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, per avere inoltre, al termine della gara, lanciato all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria alcuni oggetti di varia natura” e 6.000 euro al Bari “per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato tre fumogeni verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, per avere inoltre, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco”.