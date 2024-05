Butera: “Palermo, paga Rinaudo per tutti. C’è chi spinge per la conferma di Mignani”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” attraverso un articolo a firma Luigi Butera si sofferma su quella che è stata una stagione deludente per il Palermo e sul City Group chiamato a ricostruire la prossima.

“Adesso bisogna ripartire. Come farlo lo deciderà il City, sperando che faccia tesoro degli errori commessi in questa stagione. Vero, le colpe maggiori sono dei giocatori ma a sbagliare non sono stati sono loro. Corini ci ha messo del suo, Mignani che l’ha sostituito anche. E non è «innocente» nemmeno la società, che è scesa in… campo un po’ troppo tardi sulla questione tecnica. Se proprio doveva essere, l’esonero di Corini doveva arrivare prima (e occasioni ce ne sono state a bizzeffe) e non ad una manciata di partite dalla fine, quando la squadra ormai era finita in un pantano.

I playoff hanno confermato che questo Palermo era stato sopravvalutato (anche da chi scrive, ahimè), perché dal crash test con il Venezia ne è uscito con le ossa rotte. Si pensava che l’arrivo dei vari Lucioni, Di Francesco, Insigne, Ceccaroni e compagnia cantante sopperisse il gap tecnico e di personalità che era emerso nella scorsa stagione, invece la storia del campionato ha detto che chi è arrivato non è riuscito a colmare la lacuna.

Il Palermo è rimasto una squadra senza attributi, incapace di reagire quando il barometro s’è spostato sulla tempesta. Se il plus s’è trasformato in un m i nu s , poi è anche colpa di chi stava in panchina che non ha saputo valorizzare il «patrimonio» e di chi in settimana ne ha curato la preparazione. Il Palermo è apparso sempre in difficoltà a livello fisico, come dimostrano anche i tanti secondi tempi choc. Anche questi sono errori che vanno tenuti inconsiderazione.

Il tempo per ricostruire c’è, perché è chiaro che una mezza rivoluzione ci sarà. L’importante è che si proceda spediti e con le idee chiare. La prima pietra deve essere il ds, visto che appare scontato che Rinaudo non resterà. Pagherà lui per tutti, anche se in certe scelte (vedi Mignani ad esempio) non ha messo becco e tutte le altre le ha condivise con Bigon (che invece rimane). Il secondo passo è all’allenatore. Mignani andrà via (ma c’è una corrente di pensiero all’interno del club che ancora spinge per la sua conferma visto che ha un contratto fino al 2025): se si punta davvero su Zanetti – come sembra – allora si proceda senza indugi. Perché una squadra vincente va costruita tutti insieme”.