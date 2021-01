“Nel giugno scorso la trasmissione “le Iene” hanno trasmesso due servizi tanto falsi quanto diffamatori nei miei confronti. Mi accusavano – mentendo – del comportamento più grave per un medico e per uno scienziato: farsi guidare dal proprio interesse e non dal bene pubblico e dei pazienti nelle proprie dichiarazioni. Per motivi a me incomprensibili, hanno tentato di demolire la mia immagine pubblica facendomi passare per un disonesto volto a perseguire solo il suo personale profitto con affermazioni tanto false quanto diffamanti nei miei confronti”.

Queste le parole del noto virologo, Roberto Burioni, pubblicate attraverso un post sulla propria pagina facebook in merito alla trasmissione “Le Iene”.