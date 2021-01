Nel mondo del gossip tiene banco la presunta relazione tra Diletta Leotta e il noto attore turco Can Yaman. Il tutto sarebbe iniziando, secondo quanto riporta “Chi”, da un messaggio di Yaman alla bella conduttrice su Instagram, a quel punto Diletta sarebbe rimasta ammaliata dai modi dell’attore e la relazione avrebbe preso sempre più piede.

Adesso la relazione con ogni probabilità proseguirà a distanza, dopo che i due si sono visti a Roma in un hotel per scambiarsi tenere effusioni. L’attore ben presto si potrebbe trasferire in Italia, dove sta avendo un enorme successo e in particolare la città scelta per vivere sarebbe Milano, proprio dove vive la conduttrice di Dazn.