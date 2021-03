Buone notizie per Andrea Cossu, ex trequartista del Cagliari. Il giocatore era stato coinvolto in un brutto incidente stradale, ma fortunatamente adesso l’ex calciatore è stato dimesso ed è tornato a casa.

Secondo quanto riporta “L’Unione Sarda”, Il quarantenne dirigente rossoblù dovrà rimanere a riposo per almeno un mese e mezzo e sottoporsi a periodiche visite ortopediche. Oggi per lui anche la visita speciale di Radja Nainggolan.