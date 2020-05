«Ci sono le basi per ripartire nel modo giusto. Questa crisi è quasi come la guerra ma i nostri genitori hanno ricostruito il paese. Dobbiamo aiutarci, affrontare la situazione ma manca ottimismo. La Germania è stata brava ora a pensare a come uscire da questo sprofondo. Ognuno di noi deve essere consapevole che è un periodo diverso, i tifosi dovranno abituarsi a non andare allo stadio e a fare sacrifici. Non c’è l’Oktoberfest, non possono esserci spettatori negli impianti. E’ un rospo da ingoiare ora e se non lo faranno, il calcio non esisterà più». Queste le parole del Presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, intervenuto a “Sport in The Offside”.