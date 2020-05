Ecco qui di seguito le parole di Matteo Salvini che conferma che è stata depositata la mozione di sfiducia in Senato per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “La mozione di sfiducia per Bonafede è stata depositata in Senato, pochi minuti fa, con le firme di tutto il centrodestra, perché il ministro ha mostrato evidente incapacità e inadeguatezza in un settore così delicato, come quello delle carceri. Non sta a me ricordare le rivolte nelle carceri, con morti e feriti, la scarcerazione, siamo arrivati a più di 400, fra mafiosi, assassini, delinquenti usciti dalle carceri nell’inattività, quantomeno, del ministero della Giustizia. Non entriamo poi – conclude – nel merito, da garantista, delle dichiarazioni del giudice Di Matteo che hanno sollevato ombre preoccupanti sulle nomine da parte del ministro Bonafede, su quello che è accaduto, su pressioni o su omissioni, io non so se abbia ragione il giudice Di Matteo o se abbia ragione il ministro Bonafede, entrambi non possono aver ragione”.