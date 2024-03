Bundesliga, diritti tv e sponsor: ricavi nel 22/23 un miliardo in più della Serie A

La DFL ha pubblicato nella giornata odierna il proprio report economico 2024, che prende in esame i dati relativi alla stagione 2022/23.

I ricavi complessivi del calcio tedesco riprendono a crescere e per la prima volta superano il muro dei 5 miliardi di euro. Come riportato da calcioefinanza.it, confrontando i dati del campionato tedesco con la Serie A pende per quasi un miliardo in favore della Bundesliga. In aggiunta, se per la Serie A si continua a registrare un bilancio dei 20 club in rosso, che per il 22/23 si attesta su 441 milioni, in Bundesliga i club chiudono in positivo di 44,36 milioni.