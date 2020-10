Il giornalista Maurizio Pistocchi ha risposto ad un tifoso juventino attraverso la propria pagina Twitter, spiegando “In Cina sareste tutti in campi di correzione dal 2006“. Le sue parole hanno spinto gli utenti a chiedere l’intervento dell’ordine dei giornalisti. Un tifoso ha risposto: “Dachau, Buchenwald e altri… sono morti più di 7.700 italiani in quei campi, non si vergogna mai di aprire la bocca a caso, Pistocchi?”. Ma il giornalista non ha mollato: “I disonesti retrocessi in serie B con la loro reputazione si devono vergognare”.