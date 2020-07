Secondo quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”, Zenga si sta giocando la panchina e forse l’ultima grande occasione a Cagliari. In vista della prossima sfida di campionato, la squadra dovrà rinunciare a Radja Nainggolan: «Non ci sarà, forse nemmeno col Sassuolo, forse fino alla fine. Anche perché manca poco. Rinunciarci è un macigno, ma la squadra sa sopperire con situazioni di coraggio e consapevolezza». Poi chiude al regista Cigarini, scomparso, dopo aver allungato per questo finale il contratto in scadenza. «Fa parte del Cagliari, ma sto preferendo altre soluzioni». In serata il litigio col giocatore e la scelta di non convocarlo.