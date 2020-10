Allarme altissimo in Italia.

L'epidemia peggiora, il paese è in uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso il 4 come riporta "Repubblica.it".





L’indice Rt, che calcola la capacità di replicazione dei contati «in Italia è a 1,7, ancora in crescita – spiega Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto – Tutte le regioni sono sopra il valore Rt 1 e molte anche significativamente sopra, e questo è un elemento importante».