E’ esploso un altro caso che non ha fatto piacere ai della Roma: la festa di compleanno di Bruno Peres.

Il 31enne brasiliano, come riporta “Sportmediaset”, ha organizzato una festa in riva al mare e le immagini, con il festeggiato e gli invitati senza mascherina né distanziamento, sono subito diventate virali in un momento in cui gli assembramenti sarebbero da evitare.





Il tutto è stato ripreso dalla fidanzata e postato su Instagram facendo infuriare i tifosi della Roma che stanno vivendo un momento delicato con la squadra, dopo la tempesta Dzeko.