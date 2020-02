Il calciatore palermitano dell’FC Messina, Angelo Brunetti, ha parlato a “Messinasportiva.it” a proposito degli episodi relativi alla gara contro il Palermo: «Tanti episodi che l’arbitro ha giudicato così. Ma non devono essere alibi. Avremmo dovuto segnare prima sul colpo di testa di Coria o con Dambros, ma non siamo stati cinici come il Palermo. Loro hanno avuto pochissime palle gol, ma sono stati più concreti e questo è stato l’aspetto decisivo».