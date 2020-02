Il difensore palermitano, dell’FC Messina, Angelo Brunetti, ha parlato a “Messinasportiva.it” a proposito della gara giocata contro il Palermo: «Inizialmente ero molto emozionato, anche perché gli spalti pieni sono qualcosa che in D ma anche in C non si vedono spesso. Nello stadio della mia città li avevo seguiti tante volte con papà. Ma dopo il fischio mi sono sciolto. Siamo contenti della prova difensiva che abbiamo offerto contro uno degli attacchi tecnicamente più forti. Non era facile con Floriano e Felici».