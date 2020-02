L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla dello strano caso di Eysseric. Nella diciassettesima giornata di campionato il francese è sceso in campo il 20 dicembre all’83’ di Fiorentina-Roma in maglia viola e poi quattro giorni fa, complice il mercato di gennaio, al minuto 70′ del recupero di quello stesso turno tra Lazio e Verona, stavolta con la maglia gialloblù. La Lazio stava pensando di fare ricorso, ma il risultato di 0-0 è stato già omologato. Spiega il legale della Lazio Gian Michele Gentile: «Non ne faremo un caso, anche se stiamo parlando di una circostanza non prevista dal regolamento. Su questo è più che possibile che Lotito, visto anche il suo ruolo istituzionale (è consigliere federale,ndr), voglia fare chiarezza per evitare problemi in futuro».