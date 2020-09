Questo pomeriggio il Palermo ha presentato alla stampa Jérémie Broh. Ecco alcune delle parole rilasciate dal calciatore in conferenza: «Palermo è una piazza grandissima, una grande opportunità. Quando è arrivata l’offerta è stata subito presa in considerazione. Sono qui per dare una mano alla squadra e portarla dove merita. Ritardi sul mio arrivo? Per questioni di protocollo dovevo fare delle visite».