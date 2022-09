L’ex centrocampista di Milan e Lazio Cristian Brocchi, ex allenatore delle rondinelle, è stato intervistato dal “Giornale di Brescia” per parlare del successo ottenuto contro il Perugia e più in generale dei biancazzurri.

«Ho visto un buonissimo Brescia battere una squadra ostica e considerando che mancavano diversi uomini chiave, questo è di buon auspicio. Mi è piaciuto tantissimo Galazzi: è una ragazzo che magari ti ruba l’occhio per le giocate, ma a me è piaciuto soprattutto per le letture che ha avuto del match, per come ha tenuto il campo. Poi, mi è dispiaciuto che abbia sbagliato il rigore perché Moreo lo avrebbe meritato visto che è stato un punto di riferimento importante. E in più, dietro hanno concesso poco. E’ il campionato più difficile e contemporaneamente bello proprio per l’equilibrio sostanziale. Lo vincerà chi avrà più continuità e chi sbaglierà il meno possibile. E anche le più forti, almeno sulla carta, troveranno sempre difficoltà andando a giocare su campi caldi. Ma è ancora presto per giudicare. Questa è una squadra composta da giocatori di qualità e con le caratteristiche giuste per centrare l’obiettivo. Cellino non sarà un presidente facile, ma è uno dei pochi che capisce veramente di calcio e anche quest’anno ha costruito una squadra completa nei ruoli, con giocatori di categoria, intelligente e forte per puntare alla promozione. E poi, anche il pubblico di Brescia può essere un’arma in più».