L’imprenditore Flavio Briatore è intervenuto nel corso della trasmissione “Non è l’Arena” in onda su La 7: «Il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute hanno commesso tre reati. Hanno taciuto, poi hanno diffuso e adesso non mettono a disposizione i mezzi per combattere. Il 30 Gennaio l’OMS ha lanciato l’allarme mondiale per il Coronavirus, e il 31 Gennaio il premier Conte ha deciso di chiudere i voli con la Cina dichiarando lo stato d’emergenza sanitaria per sei mesi. Quello della chiusura dei voli con la Cina è stato l’errore più grande, perché dalla Cina arrivava comunque chiunque facendo scalo da Dubai. Gli ospedali normali invece hanno saputo del virus solo il 21 Febbraio, si sono infettati tutti inconsapevolmente. E’ un reato, chi non gliel’ha comunicato va processato. Prima di Atalanta-Valencia, tutti hanno infettato tutti. E poi l’hanno fatto diffondere, il 7 Marzo prima ha fatto la conferenza stampa e poi il decreto. Sono partite 60 mila persone da Milano in fuga verso il Sud e verso le seconde case. L’Europa con il Coronavirus salterà».