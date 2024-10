Bressan sulla B: «Promozione? Lotta tra Pisa, Sassuolo, Spezia e Cremonese»

L’ex giocatore del Bari Mauro Bressan, si è espresso ai microfoni di Newssuperscommesse sul campionato cadetto ed in particolare sui galletti:

«Credo che Lasagna stia facendo bene la sua parte, pur non segnando moltissimo. È un calciatore che sa essere veloce e attaccare bene la profondità. La sua parte la sta facendo piuttosto bene e il Bari sa di avere un elemento di qualità in avanti. Il rendimento della squadra non può dipendere soltanto da un singolo».

«Sulla possibile Serie A? A prescindere da questo campionato, una città come Bari meriterebbe ampiamente di giocare in Serie A, considerando che può portare, almeno, 50 mila spettatori allo stadio. I tifosi sono legatissimi alla loro squadra, ne so qualcosa perché ho avuto la fortuna di giocarci. Stanno soffrendo molto la situazione legata alla doppia proprietà di De Laurentiis. Questa condizione di netta disparità nella gestione dei due club è piuttosto frustrante, devo dire, perché anche al pubblico barese piacerebbe vedere nomi di spessore come è stato fatto per il Napoli. È una condizione che non fa bene a questa piazza e va trovata una soluzione quanto prima».

«Per quanto riguarda il calcio giocato e la realtà attuale, non credo che questo Bari possa riuscire a raggiungere uno dei primi due posti diretti per andare in Serie A, ma resta tra quelle che possono accedere tranquillamente alla fase dei Playoff, dove ci sarà un mini campionato da cui potrà uscire qualsiasi sorpresa. Le prime quatto che occupano temporaneamente la classifica di Serie B, cioè Pisa, Sassuolo, Spezia e Cremonese, sono quelle che si contenderanno la promozione diretta, secondo me».