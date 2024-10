Il programma gare dalla 15a alla 24a giornata Serie BKT 2024/2025

il calendario della Serie BKT 2024/2025 entra nel vivo con le giornate dalla 15ª alla 24ª, in un periodo cruciale che attraversa l’inverno e le festività natalizie, con sfide di alto livello e incontri che potrebbero iniziare a delineare gli obiettivi stagionali delle squadre. Il Palermo, in particolare, sarà impegnato in una serie di match intensi e avvincenti, alternando importanti confronti casalinghi a trasferte delicate contro avversari diretti.

Palermo, il programma gare dalla 15a alla 24a giornata. Date e orari

Questa fase di campionato rappresenta un’opportunità per consolidare la posizione in classifica e affrontare al meglio le sfide che seguiranno nel girone di ritorno. Tra rivalità e scontri diretti, ogni punto diventerà fondamentale per restare in corsa per i propri obiettivi stagionali.

15ª GIORNATA

Venerdì 29 novembre 2024 ore 20.30

REGGIANA – SASSUOLO

Sabato 30 novembre 2024 ore 15.00

BRESCIA – BARI

CITTADELLA – JUVE STABIA

SAMPDORIA – CATANZARO

SÜDTIROL – CREMONESE

ore 17.15

MANTOVA – MODENA

Domenica 1 dicembre 2024 ore 15.00

FROSINONE – CESENA

PALERMO – SPEZIA

PISA – COSENZA

ore 17.15

SALERNITANA – CARRARESE

16ª GIORNATA

Venerdì 6 dicembre 2024 ore 20.30

JUVE STABIA – SÜDTIROL

Sabato 7 dicembre 2024 ore 15.00

BARI – CESENA

CARRARESE – PALERMO

MANTOVA – PISA

MODENA – SALERNITANA

ore 17.15

COSENZA – FROSINONE

Domenica 8 dicembre 2024 ore 15.00

CATANZARO – BRESCIA

CREMONESE – REGGIANA

SPEZIA – CITTADELLA

ore 17.15

SASSUOLO – SAMPDORIA

17ª GIORNATA

Venerdì 13 dicembre 2024 ore 20.30

PISA – BARI

Sabato 14 dicembre 2024 ore 15.00

CESENA – COSENZA

FROSINONE – SASSUOLO

REGGIANA – MODENA

SÜDTIROL – MANTOVA

ore 17.15

SAMPDORIA – SPEZIA

Domenica 15 dicembre 2024 ore 15.00

BRESCIA – CARRARESE

CITTADELLA – CREMONESE

PALERMO – CATANZARO

ore 17.15

SALERNITANA – JUVE STABIA

18ª GIORNATA

Venerdì 20 dicembre 2024 ore 20.30

SALERNITANA – BRESCIA

Sabato 21 dicembre 2024 ore 15.00

BARI – SÜDTIROL

CARRARESE – COSENZA

MANTOVA – FROSINONE

SASSUOLO – PALERMO

ore 17.15

CATANZARO – SPEZIA

CITTADELLA – REGGIANA

MODENA – PISA

Domenica 22 dicembre 2024 ore 15.00

JUVE STABIA – CESENA

ore 17.15

CREMONESE – SAMPDORIA

19ª GIORNATA

Giovedì 26 dicembre 2024 ore 12.30

PISA – SASSUOLO

ore 15.00

BRESCIA – MODENA

CESENA – CREMONESE

COSENZA – CATANZARO

FROSINONE – SALERNITANA

REGGIANA – JUVE STABIA

SPEZIA – MANTOVA

SÜDTIROL – CITTADELLA

ore 18.00

PALERMO – BARI

ore 20.30

SAMPDORIA – CARRARESE

20ª GIORNATA

Domenica 29 dicembre 2024 ore 12.30

CREMONESE – BRESCIA

ore 15.00

BARI – SPEZIA

CARRARESE – CESENA

MANTOVA – REGGIANA

MODENA – SÜDTIROL

SASSUOLO – COSENZA

ore 17.15

CATANZARO – SALERNITANA

CITTADELLA – PALERMO

JUVE STABIA – FROSINONE

ore 19.30

SAMPDORIA – PISA

21ª GIORNATA

Domenica 12 gennaio 2025 ore 12.30

SALERNITANA – SASSUOLO

ore 15.00

COSENZA – MANTOVA

FROSINONE – CREMONESE

PALERMO – MODENA

REGGIANA – BARI

SPEZIA – JUVE STABIA

SÜDTIROL – CATANZARO

ore 17.15

CESENA – CITTADELLA

ore 19.30

BRESCIA – SAMPDORIA

Lunedì 13 gennaio 2025 ore 20.30

PISA – CARRARESE

22ª GIORNATA

Venerdì 17 gennaio 2025 ore 20.30

SAMPDORIA – CESENA

Sabato 18 gennaio 2025 ore 15.00

CITTADELLA – MANTOVA

CREMONESE – COSENZA

MODENA – FROSINONE

SALERNITANA – REGGIANA

ore 17.15

BARI – BRESCIA

Domenica 19 gennaio 2025 ore 15.00

CATANZARO – PISA

PALERMO – JUVE STABIA

SASSUOLO – SÜDTIROL

ore 17.15

CARRARESE – SPEZIA

23ª GIORNATA

Venerdì 24 gennaio 2025 ore 20.30

SPEZIA – SASSUOLO

Sabato 25 gennaio 2025 ore 15.00

CESENA – BARI

COSENZA – CITTADELLA

FROSINONE – SÜDTIROL

JUVE STABIA – CARRARESE

ore 17.15

MANTOVA – SAMPDORIA

Domenica 26 gennaio 2025 ore 15.00

BRESCIA – CATANZARO

PISA – SALERNITANA

REGGIANA – PALERMO

ore 17.15

CREMONESE – MODENA

24ª GIORNATA

Venerdì 31 gennaio 2025 ore 20.30

PALERMO – PISA

Sabato 1 febbraio 2025 ore 15.00

CATANZARO – CESENA

CITTADELLA – SPEZIA

SAMPDORIA – COSENZA

SASSUOLO – JUVE STABIA

ore 17.15

MODENA – MANTOVA

Domenica 2 febbraio 2025 ore 15.00

CARRARESE – BRESCIA

SALERNITANA – CREMONESE

SÜDTIROL – REGGIANA

ore 17.15

BARI – FROSINONE