Palermo, il programma gare dalla 15a alla 24a giornata. Date e orari

Ecco il programma delle partite del Palermo per le giornate dalla 15ª alla 24ª del campionato di Serie BKT 2024/2025. Il calendario sarà impegnativo, con alcune sfide contro avversari diretti e altre trasferte complicate. Il Palermo punta a mantenere una posizione competitiva nella classifica, cercando di ottenere punti sia in casa che fuori.

Calendario del Palermo – Giornate 15ª – 24ª:

15ª Giornata: Domenica 1 dicembre 2024 ore 15.00

Palermo – Spezia

16ª Giornata: Sabato 7 dicembre 2024 ore 15.00

Carrarese – Palermo

17ª Giornata: Domenica 15 dicembre 2024 ore 15.00

Palermo – Catanzaro

18ª Giornata: Sabato 21 dicembre 2024 ore 15.00

Sassuolo – Palermo

19ª Giornata: Giovedì 26 dicembre 2024 ore 18.00

Palermo – Bari

20ª Giornata: Domenica 29 dicembre 2024 ore 17.15

Cittadella – Palermo

21ª Giornata: Domenica 12 gennaio 2025 ore 15.00

Palermo – Modena

22ª Giornata: Domenica 19 gennaio 2025 ore 15.00

Palermo – Juve Stabia

23ª Giornata: Domenica 26 gennaio 2025 ore 15.00

Reggiana – Palermo

24ª Giornata: Venerdì 31 gennaio 2025 ore 20.30

Palermo – Pisa

Questo blocco di partite sarà cruciale per consolidare le ambizioni del Palermo in campionato, con incontri importanti in cui sarà fondamentale sfruttare il fattore campo e ottenere punti nelle trasferte più insidiose.