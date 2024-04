Brescia-Ternana, Luperini: «Quinto gol annullato, sono l’unico in tutto l’universo con questa statistica»

L’ex rosanero Gregorio Luperini, centrocampista della Ternana, ha commentato il pareggio con il Brescia ai microfoni di AM Terni TV esprimendosi sul suo quinto gol annullato in stagione.

Ecco le sue parole:

«C’ho capito poco anche io, poi anche loro sono stati bravi e non sono riuscito a metterla dentro. Mi era sembrato che la palla fosse entrata ma non era così. E’ un peccato perché è il quinto gol annullato, sono solo io in tutto l’universo con una statistica così. Speravo veramente che la palla era fuori. Loro sono un’ottima squadra, noi ci siamo, abbiamo fatto una buona partita, non abbiamo trovato il gol ma il punto è importante. Siamo carichi e consapevoli che ci aspettano 4 partite fondamentali, con l’Ascoli non possiamo sbagliare e adesso ci riposiamo per farci trovare pronti. E’ normale, però sto bene, si vede e sono contento. Ce la metto sempre tutta. Sono felicissimo qui. Non nego che sono stato vicino all’Ascoli, io spingevo per partire. Poi ho parlato con il mister perché avevo avuto poco spazio. Sono un po’ testardo, voglio sempre dare il massimo, poi grazie al direttore che per me è stato eccezionale, sono rimasto, a questa causa ci tengo con tutto il cuore, sono sicuro ci toglieremo grandi soddisfazioni».