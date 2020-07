Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, è stato aggredito ieri pomeriggio a Padenghe, nel Bresciano, per una tentata rapina: due persone gli si sarebbero parate davanti per rubargli l’orologio che aveva al polso. I malviventi erano alla guida di una moto. Il presidente delle Rondinelle, come riporta “Sky Tg 24” ha reagito, ma ha rimediato una brutta botta al naso sbattendo contro la portiera dell’auto.