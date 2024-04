Brescia sconfitto dal Venezia, Maran: «Abbiamo avuto occasioni contro una squadra costruita per la Serie A»

L’allenatore del Brescia Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«La squadra che abbiamo trovato aveva delle motivazioni forti, cosa che anche noi avevamo. Fin quando non lasciavamo spazi abbiamo rischiato solo nei calci piazzati, ma non potevamo mettere i tacchi ai nostri. Non ci hanno permesso determinate giocate, ma siamo rimasti in partita. Abbiamo avuto occasioni contro una squadra costruita per la Serie A, ma anche c’è anche da considerare la giornata particolare. Dovevamo forse avere più gamba sugli esterni, per trovare quegli spazi in più che non siamo riusciti a trovare. Speravo che andasse meglio nel secondo tempo, anche se abbiamo avuto più occasioni. È stato complicato, ma siamo rimasti in partita. Non abbiano giocato come sempre, forse abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo. In certi momenti della partita dovevamo partire forte e abbiamo avuto occasioni. Oggi, tra l’altro, le prime occasioni le abbiamo avute noi, ma in queste partite devi avere maggiore determinazione».