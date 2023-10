Daniele Gastaldello, allenatore del Brescia, ha commentato la sconfitta interna col Bari nel corso della conferenza stampa.

Di seguito le sue dichiarazioni:

«Oggi è stata una brutta sconfitta perché la squadra nel primo tempo è partita benissimo. E’ stata la squadra che piace a me, con la chiara volontà di vincere. Purtroppo nel secondo tempo siamo calati di intensità e coraggio: abbiamo regalato queste occasioni al Bari che ci ha punito. Mi dispiace per i ragazzi, ma io ho visto soprattutto nel primo tempo una squadra che ha battagliato. Negli episodi ci è girata male. Abbiamo preparato la partita in tutt’altro modo, ma poi Adorni si è fatto male. Abbiamo lavorato molto, sempre: sono tranquillo che io chiunque giochi sa come muoversi. L’approccio è stato ottimo. Mi prendo io le responsabilità. Bisoli? Il movimento è stato brutto, è presto per dare valutazioni».