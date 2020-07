Il Brescia è alla ricerca del nuovo direttore sportivo per la prossima stagione, le rondinelle ormai sono aritmeticamente retrocesse in Serie B. Secondo quanto riporta “Tuttosport”, in pole position per il ruolo ci sarebbe Giorgio Perinetti, ex ds del Palermo. La squadra lombarda ha già trovato il nuovo direttore tecnico che sarà Luigi Delneri, chissà se un altro ex rosa come Perinetti arriverà nella scuderia di Cellino.