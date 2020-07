L’Acr Messina è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione, l’obiettivo dei peloritani è quello di ritornare tra i professionisti. Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud”, in pole position per la panchina ci sarebbe Sasà Campilongo, ma il sogno della dirigenza è quella di portare Eziolino Capuano a Messina. Su di lui ci sono parecchie squadre di Lega Pro, dopo la sua esperienza positiva con l’Avellino. Quindi la trattativa risulta molto difficile, rispetto a quella con Campilongo.