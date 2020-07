La Reggiana ha appena conquistato la promozione in Serie B dopo la vittoria contro il Bari. La squadra emiliana adesso sta cominciando a pensare di rivoluzionare la squadra sul mercato per essere competitivi per il campionato cadetto. Secondo quanto riporta “Tuttosport”, l’obiettivo numero uno per l’attacco sembra Tommaso Biasci del Carpi, il giocatore negli ultimi tempi era stato accostato al Palermo, ma anche il Bologna aveva preso informazioni per il giocatore.