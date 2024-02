Brescia-Palermo, restrizioni dall’ONMS: nel settore ospiti solo con la Fidelity Card. Il comunicato

L’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive attraverso un comunicato ha reso note alcune restrizioni che riguardano la gara che il Palermo giocherà il 2 marzo alle ore 14 contro il Brescia.

Ecco quanto si legge:

Per l’incontro di calcio di Serie B “Brescia – Palermo”, in programma il 2 marzo 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

– vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Palermo esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Palermo Football Club”;

. impiego di un adeguato numero di steward;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.