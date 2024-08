Brescia-Palermo Dionisi: «Non volevamo perdere oggi, e sicuramente potevamo far di più»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in mixed-zone al termine della gara persa contro il Brescia:

Ecco le sue parole:

«Pisa? La prossima non sarà semplice ma lo sapevamo che era un inizio complesso con tre partite fuori casa. Ora torniamo a Palermo, finalmente, prepareremo le prossime due che sono impegnative e lo faremo anche davanti ai nostri tifosi. Non volevamo perdere oggi, e sicuramente potevamo far di più ma abbiamo avuto davanti una squadra che ha cercato metterci in difficoltà e ci è riuscita»