Brescia-Palermo Dionisi: «Nostro pubblico fantastico. Gomis? Ha preso una contusione»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in mixed-zone al termine della gara persa contro il Brescia.

Ecco le sue parole:

«Primo tempo bene, abbiamo avuto i presupposti per essere più pericolosi ma nei 25 metri siamo mancati di precisione. Il secondo, l’episodio ha spostato il risultato, purtroppo poi c’era poco tempo di recuperare. Doppio rammarico perché abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo al di sotto delle nostre potenzialità. Gomis? Ora non posso rispondere in maniera precisa, posso solo dire che ha preso una contusione ed è stato costretto ad uscire dal campo. Il nostro pubblico è fantastico, l’ho scoperto in questo mese e mezzo, quando ci hanno seguito al ritiro, in Inghilterra. Ci dispiace non aver condiviso un risultato positivo con loro, ma contiamo sul loro supporto ma poi dipenderà da noi far si che ci sostengano sempre. Dobbiamo dar continuità ed essere più pericolosi».