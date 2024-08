Brescia-Palermo Blin: «Non meritavamo questo risultato»

Intervenuto in mixed-zone al termine della gara persa contro il Brescia il calciatore del Palermo Alexis Blin ha rilasciato le seguenti parole:

«Sapevamo che queste gare si giocano su un episodio, lo abbiamo detto anche in spogliatoio. Loro sono stati bravi ad aggredire soprattutto in contrattacco. Quando crei un occasioni devi stare attento perché ripartono. Non è il risultato che volevamo e non meritavamo, ma continueremo a lavorare come fatto finora. Tifosi? Ci hanno sostenuto fino alla fine, anche alla fine della gara. Se vogliamo far un bel campionato abbiamo bisogno di tutto e tutti, giocando al 150% in ogni partita. Sarà una gara difficile col Pisa, fuori casa non sarà facile. Oggi abbiamo preso un colpo alla testa, ma è la prima partita e dobbiamo stare concentrati e ripartire».