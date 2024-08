Brescia-Palermo Dionisi: «Ci è mancato qualcosa negli ultimi venti metri, troppo prevedibili»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Brescia.

«Non abbiamo accelerato mai il gioco nel secondo tempo, il primo lo abbiamo gestito bene non creando tantissimo ma concedendo poco. Nella ripresa serviva fare qualcosina in più, accelerare l’azione, giocare più avanti che indietro, questo non mi è piaciuto. Da una serie di angoli la partita è cambiata, una partita che gestivamo di più. I tanti angoli ci hanno condizionato il trend. Primo tempo? Più che cattiveria non forzavamo negli ultimi venti metri, arrivavamo bene li ma poi ci mancava qualcosa per bucare, per tirare, per crossare. Siamo stati prevedibili e questo non ci ha permesso di creare di più in una situazione in cui c’era più controllo. Abbiamo gestito bene la prima uscita, poi siamo stati lenti ad andare a giocare dietro alla loro linea di centrocampo e alle spalle dei difensori, e nell’arrivare prima dentro l’area. Il Brescia, che si ricompattava bene, non potevamo metterlo in difficoltà senza accelerare. Poi alla prima leggerezza rischi di ritrovarti a dover difendere in area di rigore in parità numerica. Su questo non siamo stati bravi».