Brescia-Palermo, Di Francesco: «Siamo umani, sbagliamo. Chiediamo scusa ai tifosi»

Federico Di Francesco ha parlato in mixed-zone rilasciando le seguenti parole dopo la sconfitta contro il Brescia:

«Noi ci concentriamo sulle nostre lacune e cerchiamo di migliorarle. C’è rammarico per aver portato poco e nulla in queste tre partite ravvicinate e questo fa male, fa male a noi, all’ambiente e a questo entusiasmo che si era ricreato dopo Como. Noi lavoriamo sempre in quella direzione. Noi siamo umani, sbagliamo, non siamo fenomeni, siamo giocatori cerchiamo di dare tutto ma alle volte non basta. Vorrà dire che dobbiamo dare ancora di più per uscire da questo momento. Oggi dispiace e chiediamo scusa ai tifosi che sono venuti fino a qua, è un popolo che merita tanto e dobbiamo essere all’altezza per meritarci il loto amore e ripartire».