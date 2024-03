Brescia-Palermo, Di Francesco: «Dispiace per questa sconfitta, 3 gol in venti minuti ci hanno tagliato le gambe»

Federico Di Francesco ha parlato in mixed-zone rilasciando le seguenti parole dopo la sconfitta contro il Brescia:

«Dispiace per questa sconfitta, siamo stati bravi e rimettere in piedi la partita. Dopo l’espulsione siamo stati meno bravi, dovevamo essere più compatti, ci hanno fatto 3 gol in venti minuti e questo ci ha tagliato le gambe. Dispiace perché c’è sempre un grande seguito da parte dei tifosi sentiamo sempre un grande affetto, dobbiamo cercare di superare questa settimana difficile da Cremona e oggi. Ora non guardiamo la classifica a ragioniamo gara dopo gara concentrandoci già al match contro il Lecco».