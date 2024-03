Brescia-Palermo, Corini: «Mettiamoci in sesto e andiamo a vincere a Lecco»

Intervenuto in mixed-zone Eugenio Corini ha rilasciato le seguenti parole dopo la gara persa contro il Brescia:

«È normale che in certi momenti si notino certi cose: fino all’espulsione stavamo facendo una buona gara. Dal gol di Paghera in poi loro hanno preso coraggio. Oggettivamente era molto difficile riprenderla. Turn-over? Come spesso dico ho una squadra che ha qualità e caratteristiche, ho visto alcuni ragazzi stanchi e ho dovuto fare delle scelte. La scelta di Manucso è stata per attaccare la profondità. Quando perdi è difficile trovare spunti positivi. Mancano dieci partite e sono tante, dobbiamo uscire da questo momento di impasse, queste gare ci hanno respinto dietro. Abbiamo la settimana lunga per preparare la gara contro il Lecco, dobbiamo metterci in sesto e riconsolidarci, ripartire e andare a vincere questa partita, poi resteranno 9 gare i punti sono ancora tanti. Gara semplice? Il Brescia per valori complessivi può puntare ai playoff, il Lecco è in difficoltà. Tutte le gare dipendono dal nostro atteggiamento».