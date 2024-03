Brescia-Palermo, Corini: «Due prove andate male, non possiamo ambire ai primi due posti»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in mixed-zone rilasciando le seguenti parole:

«La partita in casa con la Ternana quella di oggi hanno certificato che in questo momento facciamo ancora degli errori che purtroppo ci penalizzano a paghiamo. Perché dentro la partita qualcosa di bello lo facciamo ma poi facciamo errori che compromettono lo sviluppo generale. Oggi nonostante l’inizio shock la squadra si era ripresa bene. È un momento difficile e delicato, peccato. La percezione di consolidare certi valori c’era, queste erano le partite giuste erano queste, purtroppo non siamo riuscite a farlo, in questo momento non possiamo ambire ai primi due posti perché le due prove fatte contro la Ternana e quella di oggi non sono state fatte bene e non hanno prodotto risultato».