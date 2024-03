Brescia-Palermo, Maran: «Non sempre chi è in undici vince le partite»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Brescia Rolando Maran ha rilasciato le seguenti parole dopo la gara vinta contro il Palermo:

«Oggi avevamo voglia di fare una prestazione così: ci siamo allenati per questo, più con la testa che con le esercitazioni in campo. Ero convinto venisse una gara del genere. Siamo andati sotto e sembrava poteva essere già decisa, invece noi non molliamo mai. Non sempre chi è in undici vince le partite. I ragazzi sono stati gratificati e questo mi fa molto piacere. Avevo delle percezioni che si sono dimostrate reali. Non sono tre partite non andate al massimo che ci hanno abbattuto: siamo stati bravi a non farci turbare da certe analisi. L’analisi che conta è la mia e so i momenti che possiamo passare. E’ una squadra che non ha mai mollato la presa da quando sono arrivato. Oggi abbiamo qualcosa nella nostra fase di possesso e Bianchi le ha interpretate benissimo. Tutta la squadra ha fatto una prestazione maiuscola, per ordine, concretezza e lucidità. Abbiamo sempre giocato a calcio con tantissimo fraseggio. La classifica in questo momento è migliore di ieri. Sappiamo che possiamo migliorarla ancora, ma dobbiamo passare da queste prestazioni. Andiamo avanti con i paraocchi, sempre con l’attenzione rivolta alla cose giuste. Il mio modo di pensare è che dobbiamo diventare più bravi, sempre di più. Borrelli ci permette un gioco più fisico, ma anche Moncini oggi per il tipo di gioco che abbiamo fatto avrebbe fatto bene. Le qualità di Borrelli sono innegabili, ha fatto due grandi gol».