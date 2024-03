Brescia-Palermo 4-2. “I top e flop” del match

Contro la Ternana la reazione al pareggio beffardo di Cremona non è arrivata, per cui oggi ci si attendeva un Palermo disposto a tutto pur di ottenere i punti sul campo del Brescia. I rosanero falliscono anche stavolta e perdono altri punti in chiave promozione diretta, la quale ormai sembra sfumare giornata dopo giornata. Gli uomini di Corini ritornano in Sicilia senza punti e con un’altra prestazione deludente in cui, ancora una volta, gli errori collettivi e dei singoli risultano nuovamente decisivi.

Di seguito “I top e flop” del match firmati Ilovepalermocalcio.com

I TOP

Parlare di “top” oggi significherebbe andare contro l’onestà intellettuale. A salvarsi sono solo i tifosi, ancora una volta presenti in massa nell’ennesima trasferta e che dalla prima giornata ad oggi sono gli unici ad aver onorato, con continuità, la maglia del Palermo.

I FLOP

Se nei “top” non è stato inserito nessuno, diventa invece difficile scegliere i due peggiori in campo. Oltre alla prestazione negativa di Marconi, autore dell’espulsione da cui è partita la disfatta odierna, va evidenziata quella dell’intera squadra. Col senno del poi ogni decisione non presa risulta probabilmente quella vincente, ma il massiccio turnover di Eugenio Corini, il quale lascia ben 5 titolari in panchina (tra cui Ranocchia, Diakitè e Traorè), lascia molto a desiderare. Non era sicuramente facile reagire a certe difficoltà ma preoccupa la mancata e decisa reazione in seguito al cartellino rosso del difensore rosanero.

