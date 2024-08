Serie B, Brescia-Palermo 1-0: le pagelle del match

Al Rigamonti i rosanero di Dionisi affrontano il Brescia di Maran, nel match di debutto della stagione 2024/2025. I rosanero partono bene e nella prima frazione di gioco, subiscono poco e cercano di mantenere il possesso della sfera. Di Francesco e Insigne cercano sempre l’invenzione decisiva, trovando però una decisa opposizione dei padroni di casa. Il Brescia è infatti costretto ad abbassare il baricentro e a cercare di ripartire.

Nella seconda frazione di gioco, complice probabilmente la stanchezza, è il Brescia a prendere campo: con i rosanero che faticano ad uscire palla al piede dalla pressione avversaria. Dionisi prova a cambiare qualcosa, ma il Palermo subisce fino a subire il gol all’89’. Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com:

GOMIS 6: Sempre attento nelle diverse conclusioni arrivate dal limite e nelle uscite alte. Esce, poi, zoppicando in seguito ad uno scontro di gioco.

DESPLANCHES 6- dal 35′: Diversi ottimi interventi per il classe 2003. Poi qualche incertezza in alcune situazioni, fino al gol subito (da incolpevole) all’89’.

LUND 5: Non il solito Lund nelle sovrapposizioni, gioca troppo spesso palloni arretrati e difensivamente mostra i soliti gravi limiti. Lascia spesso troppo spazio a Dickmann.

BUTTARO dal 80′: S. V.

NEDELCEARU 5,5: Continua a confermarsi un difensore affidabile. Nell’occasione del gol, però, si fa trovare in ritardo.

NIKOLAOU 5,5: Si oppone alle avanzate avversarie e cerca spesso dei palloni in verticale. Alcuni errori tecnici, ma anche lui disattento nell’occasione del gol.

DIAKITE’ 6-: Sempre molto prepositivo e decisamente attento difensivamente. Tecnicamente fatica nell’ultimo tocco, ma la fascia destra si conferma più pericolosa di quella opposta.

GOMES 5,5 : Come da indicazioni di Dionisi, si abbassa tra i centrali per cercare di dettare i tempi di gioco. Tocca tanti palloni e prova ad imporsi fisicamente in mezzo al campo. Diversi, però, gli errori tecnici.

RANOCCHIA 5+: Prestazione spenta sia nel primo tempo che nella seconda frazione di gioco, sfiora solo il gol con un destro secco parato da Lezzerini all’inizio della ripresa: ma decisamente sotto rispetto alle sue potenzialità.

SARIC 5,5 dal 66′: Prova a prendere palla e a lottare in mezzo al campo. Cambia poco, però, nella dinamica della gara.

BLIN 5: Nella prima frazione di gioco è poco presente, nella seconda peggio. Non riesce ad imporsi dal punto di vista fisico e aiuta poco in fase di impostazione.

DI FRANCESCO 6-: Senza dubbio uno dei più positivi nei rosanero. Nel primo tempo spesso salta l’uomo e cerca di creare la superiorità numerica. Sicuramente, però, poco incisivo e concreto.

DI MARIANO 5,5 dal 66‘: Entra e prova a rendersi pericoloso. Il rendimento generale del secondo tempo, però, non aiuta le iniziative offensive. Incomprensibile, nell’occasione da gol, la gestione del pressing su Dickmann.

INSIGNE 6: Insieme a Di Francesco tra i più positivi. Cerca di saltare l’uomo e di inventare la giocata giusta, la corta e attenta difesa bresciana rende, però, difficile le imbucate in verticale.

BRUNORI 5: Invisibile. Prova a muoversi e a creare spazi ma tocca pochi palloni e non riesce a gestirli.

HENRY dall’80‘ : S.V.

DIONISI 5,5: Da un primo tempo positivo ad un secondo tempo in declino. Il Palermo approccia bene la gara ma nel secondo tempo è il Brescia ad attaccare e a sfiorare la rete in diverse situazioni (fino al gol all’89’). I cambi non riescono a smuovere le carte in gioco. Serve decisamente un Palermo più convincente e più concreto.

BRESCIA: Lezzerini 6, Verreth 6, Cistana 6+, Jallow 6+, Galazzi 6,5 , Dickmann 6,5 , Bisoli 6, Bertagnoli-6 (Besaggio), Olzer 6 (Juric s.v), Adorni 7, Borrelli 6,5