Il Palermo inizia con un passo falso: al “Rigamonti” il Brescia vince 1 a 0

Inizia con un passo falso il campionato 2024-25 del Palermo. Allo stadio Mario Rigamonti il Brescia vince meritatamente con il risultato di 1 a 0 per via della rete di Adorni siglata a pochi secondi dal 90′. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa i padroni di casa prendono coraggio minuto dopo minuto e mettono alle corde gli uomini di Dionisi, che si rendono pericolosi solamente con un tiro di Ranocchia da fuori area. Sebastiano Desplanches, entrato per Gomis nel primo tempo a causa di un infortunio al ginocchio dopo uno scontro con Borrelli, ha provato a evitare la sconfitta compiendo due interventi importanti, ma non ha potuto nulla sul colpo di testa di Adorni. Sicuramente non è stata una prestazione molto incoraggiante e positiva da parte del Palermo, soprattutto se si considera la seconda frazione di gioco dove la squadra di Maran creava occasioni con discreta facilità. I rosanero avranno l’opportunità di riscattarsi sabato 24 agosto in casa del Pisa, provando a far rivedere segnali positivi come intravisti nella vittoria di Coppa Italia contro il Parma.

SECONDO TEMPO

90’+4 Triplice fischio al Rigamonti. Il Brescia vince 1 a 0 e conquista meritatamente i tre punti.

90′ Il quarto uomo assegna quattro minuti di recupero.

89′ Brescia in vantaggio! Cross di Dickmann dalla destra e colpo di testa perfetto di Adorni che non lascia scampo a Desplanches.

87′ Miracoloso Gomes! Dagli sviluppi di un corner, il numero 6 rosanero impedisce a Besaggio di concludere a rete da pochi passi.

82′ Cambia anche Maran: Corrado prende il posto di Galazzi.

81′ Altri due cambi per Dionisi: fuori Brunori e Lund, dentro Henry e Buttaro.

78′ Ancora decisivo Desplanches! Azione elaborata da parte dei padroni di casa, il pallone viene raccolto da Verreth che, da fuori area, lascia partire un tiro molto insidioso: il portiere rosanero respinge in tuffo con una bella parata.

76′ Rolando Maran effettua due sostituzioni: Juric e Besaggio prelevano dal campo Olzer e Bertagnoli.

71′ Brivido per il Palermo! Cross di Verreth dalla sinistra su calcio di punizione e colpo di testa di Adorni. Il pallone esce di un soffio.

66′ Doppio cambio per Dionisi: Di Mariano e Saric prendono il posto di Di Francesco e Ranocchia.

60′ Palermo in sofferenza. Desplanches sbaglia il rinvio, Bertagnoli calcia centrale ma forte e mette in difficoltà il portiere rosanero. Molto reattivo Nikoalou a spazzare la palla prima che sulla ribattuta si fiondasse il giocatore avversario.

59′ Altra chance per il Brescia con Galazzi che, su punizione, prova a far girare il pallone alla destra della barriera. Il tiro termina di poco sul fondo

56′ Desplanches provvidenziale! Buco difensivo dei rosanero che permette a Borrelli di essere innescato e di proseguire verso la porta, ma l’ex portiere del Vicenza compie un intervento decisivo in uscita chiudendo lo specchio all’avversario.

53′ Bertagnoli grazia il Palermo! Cross dalla sinistra di Olzer, sponda di Borrelli per il centrocampista numero 26 che, tutto solo davanti a Desplanches, spedisce alto.

49′ Palermo pericoloso! Ottima manovra sviluppata dai rosanero da sinistra e, dopo una serie di tocchi, il pallone finisce nei piedi di Ranocchia. Tiro potente e preciso da fuori area da parte del numero 10 che esalta Lezzerini con una bella parata in tuffo.

47′ Occasione importante per il Brescia con Cistana che, dopo aver ricevuto palla da Galazzi in aerea di rigore, calcia forte e di prima intenzione. Pallone terminato alto.

45′ Inizia la ripresa!

PRIMO TEMPO

45’+5 Duplice fischio, le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0.

45′ + 3 Ammonito Di Francesco per un brutto fallo su Bisoli.

45′ Il quarto uomo assegna cinque minuti di recupero.

40′ Continua la fase di equilibrio, i rosanero si fanno vedere nei pressi dell’area avversaria ma senza creare particolari minacce.

36′ Brutte notizie per Dionisi. A seguito di uno scontro in uscita con Borrelli, Gomis ha accusato un problema al ginocchio. Dopo circa tre minuti di soccorsi in campo, il portiere rosanero ha dato forfait ed esce dal terreno zoppicante. Al suo posto entra Desplanches.

30′ Raggiunta la mezz’ora di gioco al Rigamonti. Le due squadre sono ben organizzate in campo e prevale l’equilibrio.

22′ I lombardi continuano a prendere fiducia. Tiro dalla lunga distanza di Galazzi che termina tra le braccia di Gomis.

20′ Brivido per il Palermo! Azione manovrata da parte del Brescia, la palla arriva a Bertagnoli che calcia al volo e sfiora il pallo. Poi arriva il fischio di Aureliano per un fallo ai danni di un giocatore del Palermo

16′ Prova a reagire la squadra di casa con una conclusione da fuori area di Borrelli, ma il suo tentativo è troppo debole per mettere in difficoltà Gomis.

11′ Strappo di Di Francesco sulla sinistra che viene steso da Dickmann con un fallo. Ammonizione per il giocatore del Brescia. La punizione viene calciata da Ranocchia ma ne esce un tiro cross che non impensierisce Lezzerini.

8′ Ottima azione costruita dagli uomini di Dionisi, che si conclude con il tiro di Di Francesco terminato alto dalla porta di Lezzerini

5′ Fase di studio da parte delle due squadre, con i rosanero che fanno girare molto il pallone.

1′ Fischia Aureliano, si parte! Partita iniziata con circa 5 minuti di ritardo per via di problemi all’auricolare di uno dei due assistenti.

TABELLINO

BRESCIA: 1 Lezzerini, 6 Verreth, 15 Cistana, 18 Jallow, 23 Galazzi (dall’82’ Corrado), 24 Dickmann, 25 Bisoli (Cap.), 26 Bertagnoli (dal 76′ Besaggio), 27 Olzer (dal 76′ Juric), 28 Adorni, 29 Borrelli.

A disposizione: 22 Andrenacci, 4 Paghera, 5 Calvani, 7 Juric, 8 Bjarnason, 9 Bianchi, 16 Buhagiar, 19 Corrado, 21 Fogliata, 32 Papetti, 39 Besaggio. Allenatore: Maran.

PALERMO: 16 Gomis (dal 36′ Desplanches), 3 Lund, 6 Gomes, 9 Brunori (Cap.), 10 Ranocchia (dal 66′ Saric), 11 Insigne, 17 Di Francesco (dal 66′ Di Mariano), 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 28 Blin, 43 Nikolaou.

A disposizione: 1 Desplanches, 2 Graves, 7 Di Mariano, 14 Vasic, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Pierozzi, 29 Peda, 30 Saric, 32 Ceccaroni. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Aureliano (Bologna). AA1: Tolfo (Pordenone). AA2: Laudato (Taranto).

IV UFFICIALE: Renzi (Pesaro).

VAR: Di Paolo (Avezzano).

AVAR: Volpi (Arezzo).

MARCATORI: Adorni 89′

NOTE: ammoniti Dickmann 11′ (B), Di Francesco 45′ + 3 (P).