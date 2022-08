L’edizione odierna di “BresciaOggi” si sofferma su Bisoli e l’interesse del Palermo di Corini.

Sfumato Marco Mancosu, il Brescia punta Federico Viviani cercando di scoprire, in tempi brevi, il futuro di capitan Dimitri Bisoli. L’amarezza per il mancato arrivo del centrocampista ex Spal ha lasciato immediatamente spazio alla voglia di regalare a Pep Clotet una pedina importante nella zona nevralgica del campo. Nessun trauma per il rifiuto di Mancosu: rinunciando all’accordo già raggiunto con il Brescia, il centrocampista ha fatto prevalere aspetti famigliari per fare ritorno in Sardegna.

Una scelta di cuore alla quale i biancazzurri non sono riusciti ad opporsi pur avendo per diverse ore in mano il giocatore. Mancosu sembrava davvero pronto a sbarcare in città forte dell’ottimo rapporto con Massimo Cellino e Pep Clotet, ma una chiamata da Cagliari ha rovesciato l’esito della trattativa. Il rifiuto di Mancosu ha portato il direttore sportivo Giorgio Perinetti ad accelerare i contatti per Federico Viviani. Il mediano spallino è l’obiettivo per rinforzare il centrocampo. Scuola Roma come Emanuele Ndoj, l’attuale perno del centrocampo degli emiliani vanta oltre 200 presenze tra i professionisti tra Serie A e Serie B. Facendo leva sulle difficoltà di gestione palla emersi nella sfida d’esordio in campionato contro il Sudtirol, specialmente ad inizio ripresa, Clotet avrebbe speso il nome del suo ex giocatore.

L’idea dello spagnolo è quella di trovare un prospetto di qualità e valore utile ad innalzare il tasso esperienziale della squadra. E Viviani rappresenta il giocatore adatto per soddisfare tale richiesta. Nonostante le dichiarazioni del patron degli spallini Joe Tacopina («Non esiste trattativa con il Brescia») la Spal sarebbe pronta e disposta a parlare con la dirigenza bresciana. Cellino e Perinetti sono pronti a sedersi attorno ad un tavolo ma con un’idea chiara: nessuno scambio con Dimitri Bisoli. Secondo fonti vicine ai due club non ci sarebbero i presupposti per effettuare l’operazione, nemmeno se a orchestrarla fosse Giampiero Pocetta, agente di entrambi i calciatori. Più facile, decisamente, scindere le trattative. Per Viviani come detto garantisce Clotet: sotto la sua guida il centrocampista ha sempre giocato titolare diventando il faro della squadra. Per Bisoli il Brescia è stato chiaro: il capitano non è sul mercato. Spetterà al calciatore fare una scelta rispetto alle pressioni di Spal, Palermo e Ternana. Dopo gli abboccamenti degli emiliani, le lusinghe degli umbri, nelle ultime ore sono stati i rosanero siciliani guidati da Eugenio Corini a fare dei passi importanti. Il centrocampista veterano biancazzurro è alla sua settima stagione in biancazzurro; 215 partite e 26 gol con 21 assist il suo palmares: spetta a lui decidere se incrementarlo oppure chiudere con questi numeri una lunga storia d’amore. Brescia sempre al lavoro per un esterno di difesa. Sfi[1]da alla Sampdoria per Gabriele Ferrarini della Fiorentina. Tra gli obiettivi anche Marco Sampirisi, in uscita dal Monza: difensore duttile in grado di giocare esterno ma anche centrale.