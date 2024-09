Brescia-Frosinone, Vivarini: «Questa squadra è tutt’altra cosa e dobbiamo dimostrarlo in tempi brevi»

L’allenatore del Frosinone, Vincenzo Vivarini, ha commentato nel post-partita la sconfitta per 4 a 0 rimediata contro il Brescia. Di seguito un estratto delle sue parole – riprese da TuttoFrosinone.com – rilasciate in conferenza stampa:

«Cosa si deve fare ancora per crescere? Appena rientrato mi sono fatto questa domanda. Non c’erano avvisaglie per una prestazione di questo tipo, io ero tranquillissimo sia ieri che prima della partita. Non ho letto in anticipo questo tipo di problema, che non è la prima volta che ci capita, perché noi abbiamo avuto gli stessi atteggiamenti e lo stesso approccio alla partita, risultando “molli” come oggi. Pensavo di aver chiarito questo aspetto, le partite in Serie B vanno sempre affrontate al massimo sotto il punto di vista motivazionale. Ora ci siamo ricapitati, bisogna capire il perché, anticipare il problema per le prossime partite, in cui dobbiamo essere molto di più di quanto fatto vedere oggi. Oggi c’è poco da parlare sotto il punto di vista tattico, nelle ultime settimane ci abbiamo lavorato molto ma oggi abbiamo fatto tutto con insufficienza.

Se andiamo a vedere oggi ciò che è successo, abbiamo preso gol evitabilissimi. Dobbiamo essere più decisi sulle seconde palle, per non parlare del terzo gol. E’ un aspetto mentale, dobbiamo assolutamente cambiare registro. Con più determinazione sarebbe stata un’altra partita, sono venuti meno tutti i discorsi legati agli equilibri. I ragazzi lo sanno, ma oggi siamo stati carenti sotto questo punto di vista. Il Frosinone è tutt’altra cosa e dobbiamo dimostrarlo nel più breve tempo possibile. Mi aspettavo un’altra partita, ne abbiamo le potenzialità e la forza. Ora è capitato, voltiamo pagina per dare il meglio di noi».