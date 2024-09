Pari tra Cremonese e Spezia, Stroppa: «È un punto conquistato»

Al termine della sfida tra Cremonese e Spezia, con il match che è terminato sul punteggio di 1-1, il tecnico dei grigiorossi Stroppa, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match:

«Pari? E’ un punto conquistato perché poteva finire diversamente. Potevamo gestire meglio il vantaggio. Cambi? Vazquez e Bonazzoli non facevano bene la fase difensiva, i loro cambi sono nati per quel motivo”.

Fulignati? L’ex Catanzaro è molto bravo a fare il suo lavoro ma anche ad impostare come ho detto ieri. Le manovre offensive nostre devono partire anche da lui. Siamo stati troppo lenti e con uno Spezia arrembante, in svantaggio, dopo un po’ abbiamo ceduto e subito il pari.

Ripresa? Dovevamo continuare a giocare come fatto nel primo tempo. Purtroppo loro sono stati bravi a giocare con le palle sporche e ci hanno messo in difficoltà. Anche gli esterni non sono riusciti a dare una mano. Ho preferito mettere dentro De Luca per incidere sui cross. Solo Zanimacchia si salva. Ceccherini? Ha sentito male al polpaccio, vedremo».