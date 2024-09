Brescia-Frosinone, Maran: «Oggi è iniziato il vero campionato e siamo partiti dando un bel cazzotto»

L’allenatore del Brescia, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa dopo il pesantissimo 4 a 0 rifilato al Frosinone rilasciando le seguenti dichiarazioni, ripresa da TuttoMercatoWeb.com:

«La vittoria di oggi può sembrare facile, ma non lo è stata perché bisogna dare il giusto valore all’atteggiamento dei ragazzi. Che oggi mi hanno davvero caricato, dopo che gli avevo chiesto di mettere l’anima. Non era facile contro questa squadra. Ho visto un grande spirito di sacrificio dei miei giocatori ed un buon livello di qualità. Oggi è iniziato il vero campionato e siamo partiti dando un bel cazzotto. Devo dare merito ai ragazzi, tante volte li alleno in posti in cui non vengono utilizzati. La crescita passa anche da questi aspetti, sapendo il compito che devi fare in base al ruolo. Non è semplice e non sarà sempre così poco complicato, ma quando riusciamo rompiamo le scatole a tutti.

Chi mi ha chiesto cosa pensassi di Juric ho sempre risposto che ha grandi margini e che mi da ottime impressioni. Si è integrato bene, ha il sacrificio dentro, sta cercando di ritagliarsi un proprio ruolo in questa squadra, l’atteggiamento non deve cambiare. Noi abbiamo questa identità, se la perdiamo siamo vulnerabili. Avevamo preparato queste profondità per le seconde palle, noi dovevamo fargli del male quindi dovevamo farli correre verso la loro porta. Oggi è stato un problema far la formazione, i ragazzi si stanno allenando bene. Quando devi tirargli il collo spesso non riesci a farlo rifiatare, se hai la fortuna e la bravura di conservare una rosa che sta bene diventa un vantaggio».