Bari-Mantova, Possanzini: «Gli episodi non hanno girato per il verso giusto»

Nel post-partita di Bari-Mantova, l’allenatore del club biancorosso, Davide Possanzini, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta rimediata al San Nicola per 2 a 0. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riportate da TuttoMercatoWeb.com:

«”E’ stata una partita equilibrata, nella ripresa abbiamo fatto bene fino al momento dell’espulsione mentre nel primo tempo siamo stati timidi. Siamo una neopromossa, a detta di molti anche candidata a retrocedere in Serie C, ma abbiamo ottenuto buoni risultati in questo inizio di campionato, vincendo due partite e centrando sette punti. Stiamo proponendo il calcio che vogliamo e quello che ci ha portato fino a qui: dobbiamo proseguire così, in ogni partita apportiamo qualche modifica. L’unico problema della gara di oggi è legato al risultato, oggi gli episodi non hanno girato per il verso giusto. I calci piazzati in fase offensiva e difensiva sono sempre stati la nostra forza. Cercheremo di stare attenti, più che di allenamenti sui corner sarà importante mantenere alto il livello di attenzione quando si difende: in quei due momenti ci è mancata e il Bari ha segnato due gol, mentre altre volte le disattenzioni non portano ad alcuna conseguenza. Oggi ci è girata male, analizzeremo quanto accaduto e cercheremo di migliorare quel che non è stato fatto bene».