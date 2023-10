L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Brescia e sulla panchina di Gastaldello sempre più in bilico.

Due partite ancora da recuperare, quindi classifica decisamente parziale, ma due sconfitte consecutive (contro Modena prima e Bari poi) che non sono state gradite da patron Massimo Cellino: ed ecco quindi che il Brescia potrebbe optare per il cambio allenatore, dopo che Daniele Gastealdello si è lasciato sfuggire per la seconda volta la ghiotta occasione di avvicinare i piani alti della graduatoria di Serie B.