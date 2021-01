Attraverso il proprio sito ufficiale il noto giornalista Alfredo Pedullà fa il punto su alcune mosse di calciomercato.

Nel dettaglio si riferisce al Brescia, che non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori. Sul mercato le rondinelle sono attive sia in entrata che in uscita.





La Spal, per esempio, ha chiesto Alfredo Donnarumma, il Brescia continua a marcare Ciurria che il Pordenone non vorrebbe cedere.