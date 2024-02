Brescia-Cittadella, Gorini: «C’è amarezza per la sconfitta, subiamo troppi gol»

Il Cittadella ha collezionato la terza sconfitta consecutiva perdendo in casa del Brescia del 2-0.

«Il gol di Borrelli era fallo, così come non c’era la punizione da cui è nato il gol dell’1-0. Partita decisa da un errore arbitrale. Capita, ma l’intervento di Borrelli era gamba tesa. Non avevo ancora visto le immagini poi le ho viste e mi sono girate le scatole ancora di più. Il Brescia ha dato battaglia, su certe cose è stato migliore di noi, ma la partita è stata combattuta. Resta l’amarezza per la sconfitta, ripartiremo come abbiamo sempre fatto. Oggi potevano vincere entrambe. Troppi gol? E’ un dato che abbiamo già analizzato in settimana. Dobbiamo lavorare su tutto questo, continueremo a insistere, dobbiamo essere più bravi sugli episodi».