L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sull’assenza di Mario Balotelli nelle sessioni di allenamento individuale del Brescia. Non c’è alcun obbligo, ma su di lui si è diffuso un alone di mistero. Non è un segreto che i rapporti con Cellino si siano deteriorati, in seguito alle dichiarazioni dell’attaccante circa la sospensione del campionato e l’assegnazione dello scudetto alla Juventus.